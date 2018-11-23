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Главный нарколог России назвал глинтвейн лекарством от холода

Евгений Брюн, главный внештатный психиатр-нарколог при Минздраве, напомнил о правилах употребления глинтвейна. Он рассказал журналистам, как нужно принимать алкогольный напиток в целях согревания.
Главный нарколог России назвал глинтвейн лекарством от холода

«Глинтвейн можно, но только совсем чуть-чуть, если человек действительно замерз. Речь об использовании в качестве лечебного средства, а не как алкогольного продукта. Нужно соблюдать крайне строгую меру», — предупредил специалист.

Брюн подчеркнул, что нагревание алкоголя повышает его всасываемость в кровь, вызывает «алкогольный удар по голове». Не рекомендуется смешивать глинтвейн и что-то сладкое. Нарколог не рекомендовал употреблять напиток совместно с иными спиртсодержащими продуктами из-за разной переносимости алкоголя у различных людей.

«У кого-то переработка алкоголя организмом требует порядка 3-х дней, а у некоторых — трех недель», — отметил он.



 
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Общество
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 11:43

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