Главный нарколог России назвал глинтвейн лекарством от холода





, — предупредил специалист.Брюн подчеркнул, что нагревание алкоголя повышает его всасываемость в кровь, вызывает «алкогольный удар по голове». Не рекомендуется смешивать глинтвейн и что-то сладкое. Нарколог не рекомендовал употреблять напиток совместно с иными спиртсодержащими продуктами из-за разной переносимости алкоголя у различных людей., — отметил он.