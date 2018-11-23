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Алла Пугачева пришла на день рождения внучки Игоря Крутого

Алла Пугачева посетила день рождения внучки композитора Игоря Крутого. Торжество проходило в честь 3-летия Деми Роуз, для чего был арендован один из московских ресторанов.
Алла Пугачева пришла на день рождения внучки Игоря Крутого

Внучка Игоря Крутого праздновала в окружении, инсценирующим стиль популярного мультфильма «Холодное сердце». Именинница была в платье принцессы с диадемой на голове. Поздравить ребенка пришли друзья семьи знаменитостей. Среди них была и Алла Пугачева. Это было первое появление Примадонны на публике после распространения в Сети сообщений о болезни. Недавно она отменила собственное выступление на юбилейном концерте Леонида Агутина, ссылаясь на плохое самочувствие.

Малышей развлекали аниматоры. Помимо песен и ловли мыльных пузырей были поиски ледяного лабиринта. Праздник окончился ближе к полуночи, а именинница на всех фотографиях в Instagram показана счастливой.



 
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ШоуБиз
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 08:43

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