В резиденции Санта-Клауса жалуются на отсутствие снега





Деревня Санта-Клауса расположена в Рованиеми вблизи Полярного круга. Данное место стало сезонной популярной достопримечательностью, так как сюда ежегодно приезжают тысячи семей со своими детьми, чтобы посмотреть на Рождественского Деда. Вследствие отсутствия снега некоторые туроператоры перенесли даты поездок, а также экскурсий. Они пообещали вернуть стоимость билетов, если данная ситуация не изменится.Было отмечено, что в 2018 году имеется высокая вероятность, что детям и взрослым вообще не удастся повидаться с главным зимним волшебником. В регионе зарегистрировали рекордно большой уровень тепла для данного времени года.