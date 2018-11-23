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Геотермальные источники Исландии угрожают всей планете

Раскалённая скала растапливает Исландию и эта метановая бомба может угрожать всей планете. Геотермальные источники в этой стране представляют собой идеальные условия для размножения бактерий, при этом их прикрывают вечные льды.
Геотермальные источники Исландии угрожают всей планете

Как и Антарктида, Исландия имеет активные геотермальные системы с вулканами, но взаимодействие подземной активности с ледяной средой приводит к созданию метана в огромных количествах. Настоящей метановой фермой стали вулкан Катла и массивные льды, об этом недавно сообщили учёные, которые провели исследование. Оказалось, что в регионе ледника Solheimajokull геотермальная активность является идеальной средой для размножения микробов. На какое-то время они остаются во льдах. Летом лёд начинает таять, высвобождая метанол в огромных количествах.

Сейчас учёные устанавливают, каким образом геотермальные системы создают вулкан под шапками льда. Некоторые эксперты предполагают, что всему виной большие раскалённые скалы, создающие идеальную среду для размножения бактерий. Специалисты предупреждают, что Исландия является не единственным регионом на Земле с аномально большим количеством метана, не исключено, что под прицелом окажется вся Арктика.



 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 08:30

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