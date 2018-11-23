Документальный фильм «Лев Яшин – номер один» удостоился премии на фестивале в Милане





Картина о легендарном вратаре Яшине вышла в этом году перед чемпионатом мира по футболу, премьера состоялась в Москве за день до старта турнира. По словам Тюркина, картину показали на 35 фестивалях, проводящих конкурсы документальных фильмов. Ранее кинолента получила специальный приз на фестивале в Липецке, а 19 ноября удостоилась первого приза на фестивале в Милане. Стоит отметить, что в иерархии документальных фильмов этот конкурс занимает первое место.В номинации «Лучший фильм о футболе» принимали участие более 40 картин из разных стран мира, фильмы были о таких популярных людях как Криштиану Роналду, Диего Марадона, Лионель Месси и других. Кинолента «Лев Яшин – номер один» вошла в число шести фильмов-победителей на кинофестивале в Милане.