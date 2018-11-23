Звезды Дома-2 Юлия и Тигран Салибековы никак не выберут имя третьему сыну

«Всё прошло хорошо! Малыш родился крупненький. Думал сегодня поспать, но не получилось. Ну, ничего, я привыкший! Вот мальчиков в садик отвёл, сейчас к Юле поеду. Надо навестить её, вещи отвезти», - делятся папа своими эмоциями.

Ее супруг Тигран, кстати тоже участник реалити-шоу, рассказывает, что они очень ждали этого события, но всё-таки они больше хотели девочку, так как в семье уже есть два пацана.Но, разумеется, и этому малышу они рады. Единственная проблема в том, что они никак сейчас не могут выбрать имя для младшего сыночка.Сейчас мамочка чувствует себя хорошо, мальчик родился крупненьким, но это не доставило Юле неудобств.Тигран уже сообщил, что тоже хотел дочку. Но то, что у него родился сын, не омрачило его радости и теперь он настроен воспитать трёх богатырей. Тем более, что в воспитании мальчиков опыт уже имеется.Теперь дело за малым - выбрать имя малышу.Папа рассказывает, что с каждым разом им все труднее подбирать имена, ведь очень хочется, чтобы это было что-то такое этакое. К примеру, имя Эльдар ему сразу понравилось, Ролан тоже, а сейчас они пока ничего яркого не нашли.Разумеется, подписчики Тиграна и Юлии дали свои варианты и теперь осталось ждать, на каком же варианте остановятся родители.