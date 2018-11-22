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На Первом канале отец звезды «Дома-2» Кристины Дерябиной сделал тест ДНК

У бывшей звезды телепроекта Дом-2 Кристины Дерябиной в жизни появился мужчина, утверждающий, что он её родной отец.

Желая разобраться в ситуации, девушка обратилась на программу «На самом деле» на Первый канал.

На Первом канале отец звезды «Дома-2» Кристины Дерябиной сделал тест ДНК

Дерябина росла в полноценной семье и гордилась родителями. Ведь те делали все, чтобы Кристина ни в чем не нуждалась. И вот, когда в ее жизнь пришёл некто Сергей Шатохин, мнение звезды реалити-шоу о родителях изменилось. Ведь этот самый Шатохин утверждал, что именно он её родной отец.

На Первом канале отец звезды «Дома-2» Кристины Дерябиной сделал тест ДНК

Разумеется, у Кристины после этого возникло много вопросов к маме, которая отрицала романы вне семьи. Однако Кристина ей не поверила и обратилась на передачу Дмитрия Шепелева.

На Первом канале отец звезды «Дома-2» Кристины Дерябиной сделал тест ДНК

Мама Кристины - Любовь Дербина в студии рассказала, что не помнит этого Сергея, правда, полиграф показал обратное.

На передачу пришел и её законный супруг Вадим, которого шокировала история. Прямо на программе между мужем и женой возник конфликт. Дерябина-старшая обвинила вдруг супруга в том, что он не обеспечивал семью, поэтому она много работала и из-за усталости порой искала на стороне отношений.

На Первом канале отец звезды «Дома-2» Кристины Дерябиной сделал тест ДНК

Кристина напрямую спросила мать, кто ее отец. Но Любовь Дерябина отрицала, что Сергей Шатохин здесь причастен. Все с нетерпением ждали результат теста ДНК.

«Согласно результату ДНК-текста между Вадимом и Кристиной Дерябиными, вероятность того, что они являются родными отцом и дочерью, составляет 99,9 процентов», — расставил точки над i ведущий.

Сергей Шатохин был расстроен до слёз, ведь он до сих пор испытывает чувства к маме Кристины и до последнего надеялся, что девушка его дочка.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 21:03

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