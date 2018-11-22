На Первом канале отец звезды «Дома-2» Кристины Дерябиной сделал тест ДНК

«Согласно результату ДНК-текста между Вадимом и Кристиной Дерябиными, вероятность того, что они являются родными отцом и дочерью, составляет 99,9 процентов», — расставил точки над i ведущий.





Желая разобраться в ситуации, девушка обратилась на программу «На самом деле» на Первый канал.Дерябина росла в полноценной семье и гордилась родителями. Ведь те делали все, чтобы Кристина ни в чем не нуждалась. И вот, когда в ее жизнь пришёл некто Сергей Шатохин, мнение звезды реалити-шоу о родителях изменилось. Ведь этот самый Шатохин утверждал, что именно он её родной отец.Разумеется, у Кристины после этого возникло много вопросов к маме, которая отрицала романы вне семьи. Однако Кристина ей не поверила и обратилась на передачу Дмитрия Шепелева.Мама Кристины - Любовь Дербина в студии рассказала, что не помнит этого Сергея, правда, полиграф показал обратное.На передачу пришел и её законный супруг Вадим, которого шокировала история. Прямо на программе между мужем и женой возник конфликт. Дерябина-старшая обвинила вдруг супруга в том, что он не обеспечивал семью, поэтому она много работала и из-за усталости порой искала на стороне отношений.Кристина напрямую спросила мать, кто ее отец. Но Любовь Дерябина отрицала, что Сергей Шатохин здесь причастен. Все с нетерпением ждали результат теста ДНК.Сергей Шатохин был расстроен до слёз, ведь он до сих пор испытывает чувства к маме Кристины и до последнего надеялся, что девушка его дочка.