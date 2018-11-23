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Американка выиграла 4 миллиона долларов в лотерею благодаря предчувствию матери

Молодая американка сорвала джек-пот в лотерее. Девушка выиграла 4 000 000 долларов благодаря интуиции матери, которая посоветовала купить «счастливый» лотерейный билет.

Американка выиграла 4 миллиона долларов в лотерею благодаря предчувствию матери


По словам американки, в начале ноября ее мама сообщила, что выиграла в лотерею 500 долларов. Она предложила дочке купить прямо сейчас билет, так как у нее есть предчувствие удачи. Девушка последовала совету родительницы и приобрела билет быстрой лотереи. По ее словам, на выигрыш она даже не надеялась, но вскоре узнала, что сорвала джек-пот. Счастливый билет и материнское предчувствие принесли молодой особе 4 000 000 долларов - это около 262 000 000 рублей.

На вопрос журналистов, как она будет распоряжаться огромной суммой, девушка ответила, что хочет выплатить за дом мамы ипотеку и сделает там ремонт ее мечты.



 
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Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:00

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