Американка выиграла 4 миллиона долларов в лотерею благодаря предчувствию матери





По словам американки, в начале ноября ее мама сообщила, что выиграла в лотерею 500 долларов. Она предложила дочке купить прямо сейчас билет, так как у нее есть предчувствие удачи. Девушка последовала совету родительницы и приобрела билет быстрой лотереи. По ее словам, на выигрыш она даже не надеялась, но вскоре узнала, что сорвала джек-пот. Счастливый билет и материнское предчувствие принесли молодой особе 4 000 000 долларов - это около 262 000 000 рублей.На вопрос журналистов, как она будет распоряжаться огромной суммой, девушка ответила, что хочет выплатить за дом мамы ипотеку и сделает там ремонт ее мечты.