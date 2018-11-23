Apple возобновила производство iPhone X





Сообщается, что iPhone XS и iPhone XS Max оказались менее успешны на рынке, чем рассчитывали в компании Apple. Преимуществом прошлого поколения смартфона стала меньшая стоимость производства за счет низкой цены комплектующих и оборудования. Еще одной причиной возврата в производство iPhone X стало наличие контракта у Apple и Samsung Electronics. Последняя – основной поставщик OLED-дисплеев для американской корпорации. Они используются в том числе при сборке iPhone X. По договору Apple необходимо купить у Samsung определенное число дисплеев.В материале зарубежного издания указывается, что в Японии Apple стимулирует спрос за счет соглашений с местными операторами «о предоставлении субсидий» для понижения цены iPhone XR.