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Apple возобновила производство iPhone X

Корпорация Apple снова начала производство смартфонов iPhone X. Причиной этого стал более низкий, относительно ожиданий, спрос на новые модели, сообщает The Wall Street Journal.
Apple возобновила производство iPhone X

Сообщается, что iPhone XS и iPhone XS Max оказались менее успешны на рынке, чем рассчитывали в компании Apple. Преимуществом прошлого поколения смартфона стала меньшая стоимость производства за счет низкой цены комплектующих и оборудования. Еще одной причиной возврата в производство iPhone X стало наличие контракта у Apple и Samsung Electronics. Последняя – основной поставщик OLED-дисплеев для американской корпорации. Они используются в том числе при сборке iPhone X. По договору Apple необходимо купить у Samsung определенное число дисплеев.

В материале зарубежного издания указывается, что в Японии Apple стимулирует спрос за счет соглашений с местными операторами «о предоставлении субсидий» для понижения цены iPhone XR.



 
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Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 06:00

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