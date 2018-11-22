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Мозг президента Кеннеди похитил его брат

Мозг президента Кеннеди был похищен его братом. Эта информация обнаружилась в правительственных документах США.
Мозг президента Кеннеди похитил его брат

Установлено, что главу государства застрелили в Далласе, когда тот передвигался на собственном кортеже. Выстрел был произведен дважды: одна пуля попала в голову, а вторая в шею. 22 ноября 2018 года исполнилось 55 лет со дня смерти Кеннеди.

Из Национального архива США загадочно исчез мозг бывшего президента. В учреждении он хранился вместе с другими фактами вскрытия. Возможно, это было сделано, чтобы «предотвратить будущее разоблачение», считают криминалисты.

Инцидент произошел спустя два года после случившегося. Местонахождение мозга стало предметов многочисленных слухов. Оказывается, похитить эту часть тела мог брат Кеннеди по имени Роберт, которого убили в 1968 году.

Брат президента приказал своему секретарю удалить шкаф с материалами вскрытия их Нацархива. За контейнером осуществляла наблюдение Эвелин Линкольн. Она и передавала документы Кеннеди в архив. Ей по телефону позвонил Роберт, заявив, что контейнер необходимо переместить. После этого его никто не видел.



 
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 22:00

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