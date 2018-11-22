Агата Муцениеце в Instagram поздравила маму Павла Прилучного с днем рождения

Агата Муцениеце относится к своим близким очень трепетно, и это ей помогло найти общий язык с родственниками своего мужа. Последняя публикация в ее блоге подтверждает это. Не так давно мама Павла Приличного отметила свой день рождения, и артистка трогательно поздравила ее с этим праздником.В поздравлении Муцениеце обратилась к свекрови просто «Мама Люба». Она пожелала родственнице вагон здоровья, радости и легкости во всем. Также актриса поблагодарила Любовь Юрьевну за помощь, ведь благодаря ней Муцениеце удается выполнить много работы, а без помощи это было бы не так просто.