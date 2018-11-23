Минивэн Suzuki Ertiga следующего поколения будет дешевле конкурентов





Suzuki Ertiga по своим размерам можно сравнить с авто Toyota Rush. В длину машина достигает 395 мм, в ширину - 1 753 мм, в высоту - 1 690 мм. При этом колесная база составляет 2 740 мм. Объём багажного отделения составляет 153 литра. Подкапотное пространство новинки вмещает бензиновый 1,5-литровый мотор К15В на 104 лошадиных сил. Он функционирует вместе с механической пятидиапазонной КП либо автоматической четырехступенчатой трансмиссией. Для Ertiga также предусматривается дизельный 1,3-литровый мотор с двойным турбонаддувом на 90 лошадиных сил. Он работает на пару с механической КП. Предусматривается переднеприводная система.Транспортное средство имеет камеру заднего обзора, мультимедийный комплекс с 7-дюймовым сенсорным дисплеем, климатическую установку с ручным управлением, штатный парктроник, опцию курсовой устойчивости, ABS, кнопку запуска агрегата, подушки безопасности для пары передних сидений.На территории Индии стоимость первоначального варианта Ertiga составляет 688 000 рублей. Таким образом авто станет намного дешевле ближайших соперников Toyota Innova (923 000 рублей) либо Mahindra Marazzo (999 000 рублей).