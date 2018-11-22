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Актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Олег Куртанидзе объявлен в розыск в Тольятти

Актер из сериала «Улиц разбитых фонарей» был объявлен в розыск в Тольятти. В сообщении местной полиции отмечается, что Олег Куртанидзе не выходит на связь с родственниками с 15 ноября.
Актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Олег Куртанидзе объявлен в розыск в Тольятти

Мужчина пропал после завершения рабочего дня в театре. Актер исполнил роли в большом количестве российских сериалов, включая «Тайны следствия», «Ментовские войны», «Улицы разбитых фонарей» и другие. В Тольятти Куртанидзе ведет работу режиссера молодежного драмтеатра.



 
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 17:43

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