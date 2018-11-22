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Бенедикт Камбербэтч назвал себя глупым актёром

Бенедикт Камбербэтч назвал себя глупым актёром и самым недалёким человеком, которого он знает. Актёрство привлекает звезду "Шерлока" возможностью трансформироваться в интеллектуала.
Бенедикт Камбербэтч назвал себя глупым актёром

Камбербэтч в беседе с прессой сделал самокритичное заявление о том, что вовсе не похож на большинство персонажей, которых играет в последнее время в кино. Артист признался, что его тянет к умным людям, хоть себя он таковым не считает. Зато на сцене и перед камерой актёр трансформируется в выдающихся интеллектуалов, и это нравится ему в профессии больше всего.

Напомним, что известность Камбербэтч получил за роли Шерлока Холмса, Джулиана Ассанжа, основавшего WikiLeaks, и гения математики Алана Тьюринга. На вопрос о том, смог бы артист сыграть откровенно глупого персонажа, знаменитость отвечает, что сильно бы постарался.

В данный момент актёр работает над фильмом "Железная кора", где предстанет в роли британского разведчика. Иронично Камбербэтч относится и к собственной внешности, вовсе не считая себя красивым и привлекательным.
Бенедикт Камбербэтч назвал себя глупым актёром

С этим не согласны миллионы фанаток звезды, полюбивших кумира за образы харизматичного детектива и Доктора Стренжда из вселенной комиксов Marvel. Камбербэтч счастлив в браке с Софи Хантер, воспитывая двоих сыновей и ожидая третьего ребёнка.



 
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ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 19:31

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