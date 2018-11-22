Бенедикт Камбербэтч назвал себя глупым актёром





Камбербэтч в беседе с прессой сделал самокритичное заявление о том, что вовсе не похож на большинство персонажей, которых играет в последнее время в кино. Артист признался, что его тянет к умным людям, хоть себя он таковым не считает. Зато на сцене и перед камерой актёр трансформируется в выдающихся интеллектуалов, и это нравится ему в профессии больше всего.Напомним, что известность Камбербэтч получил за роли Шерлока Холмса, Джулиана Ассанжа, основавшего WikiLeaks, и гения математики Алана Тьюринга. На вопрос о том, смог бы артист сыграть откровенно глупого персонажа, знаменитость отвечает, что сильно бы постарался.В данный момент актёр работает над фильмом "Железная кора", где предстанет в роли британского разведчика. Иронично Камбербэтч относится и к собственной внешности, вовсе не считая себя красивым и привлекательным.С этим не согласны миллионы фанаток звезды, полюбивших кумира за образы харизматичного детектива и Доктора Стренжда из вселенной комиксов Marvel. Камбербэтч счастлив в браке с Софи Хантер, воспитывая двоих сыновей и ожидая третьего ребёнка.