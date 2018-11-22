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Минэкономразвития ожидает снижения стоимости нефти до $50

Минэкономразвития ожидает падения цен на нефть до отметки в $50. Согласно словам главы ведомства Максима Орешкина, речь касается прогнозов на 2025-2030 годы.
Минэкономразвития ожидает снижения стоимости нефти до $50

«Первый тренд имеет отношение к динамике сырьевых рынков. В долгосрочной перспективе ожидается достаточно серьезное снижение, низкий уровень цен на ключевые сырьевые товары. По нашим оценкам, к 2025-2030 гг. стоимость будет находиться приблизительно на отметке в $50 за баррель и дальше останутся на соответствующем уровне в реальном выражении», - сообщил министр.

Минэкономразвития в своём базовом сценарии прогноза соцэкономического развития России на период до 2024 года ожидает плавного снижения стоимости нефти в период 2018-2024 годы.



 
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Экономика
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 18:40

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