Минэкономразвития ожидает снижения стоимости нефти до $50
Минэкономразвития ожидает падения цен на нефть до отметки в $50. Согласно словам главы ведомства Максима Орешкина, речь касается прогнозов на 2025-2030 годы.
«Первый тренд имеет отношение к динамике сырьевых рынков. В долгосрочной перспективе ожидается достаточно серьезное снижение, низкий уровень цен на ключевые сырьевые товары. По нашим оценкам, к 2025-2030 гг. стоимость будет находиться приблизительно на отметке в $50 за баррель и дальше останутся на соответствующем уровне в реальном выражении», - сообщил министр.
Минэкономразвития в своём базовом сценарии прогноза соцэкономического развития России на период до 2024 года ожидает плавного снижения стоимости нефти в период 2018-2024 годы.
«Первый тренд имеет отношение к динамике сырьевых рынков. В долгосрочной перспективе ожидается достаточно серьезное снижение, низкий уровень цен на ключевые сырьевые товары. По нашим оценкам, к 2025-2030 гг. стоимость будет находиться приблизительно на отметке в $50 за баррель и дальше останутся на соответствующем уровне в реальном выражении», - сообщил министр.
Минэкономразвития в своём базовом сценарии прогноза соцэкономического развития России на период до 2024 года ожидает плавного снижения стоимости нефти в период 2018-2024 годы.
Экономика
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 18:40