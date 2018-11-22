Ученые: После смерти мозг человека на некоторое время сохраняет осознанность





На сегодняшний день известно, что во время остановки сердца пациент теряет основные рефлексы. Авторы исследования хотят выяснить, что именно происходит в головном мозге человека, после его смерти. Изучение этого органа расскажет, погасится ли сознание человека, как только сердце перестанет биться, или будет функционировать. По их мнению, это поможет многим людям понять, как все обстоит в реальности.Пациенты, чье сердце было остановлено и потом перезапущено, запомнили все происходящее вокруг в этот момент. Они смогли назвать действие каждого медика. Данная концентрация отмечается после того, как сердце человека остановилось.