АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В США после пересадки сердца 2-летнему мальчику пересадили почку матери
EUR 75.15 USD 65.95
Курс валют на 22.11.2018

Ученые: После смерти мозг человека на некоторое время сохраняет осознанность

Проведя исследование, ученые пришли к выводу, что в мозге человека после смерти сохраняется способность мыслить и запоминать. После остановки сердца человек способен помнить все, что происходило вокруг него.
Ученые: После смерти мозг человека на некоторое время сохраняет осознанность

На сегодняшний день известно, что во время остановки сердца пациент теряет основные рефлексы. Авторы исследования хотят выяснить, что именно происходит в головном мозге человека, после его смерти. Изучение этого органа расскажет, погасится ли сознание человека, как только сердце перестанет биться, или будет функционировать. По их мнению, это поможет многим людям понять, как все обстоит в реальности.

Пациенты, чье сердце было остановлено и потом перезапущено, запомнили все происходящее вокруг в этот момент. Они смогли назвать действие каждого медика. Данная концентрация отмечается после того, как сердце человека остановилось.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 18:54

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Русский князь Александр Невский станет героем
Ученик Аллы Духовой победил в конкурсе «World of
Фанаты назвали гуляющего по Екатеринбургу
Видео с храпящей Ольгой Бузовой взорвало Instagram
Приемный сын Газманова порадовал поклонниц фото с
Победительница шоу «Холостяк» Дарья Клюкина
Бенедикт Камбербэтч назвал себя глупым актёром
Юлия Савичева рассказала, как в годы детства ее
Правительство Японии планирует увеличить
Ляйсан Утяшева назвала «недоженщинами» дам, не
Беременная Меган Маркл посетила шоу Royal Variety
К «черной пятнице» мошенники создали в интернете
Ученые: После смерти мозг человека на некоторое
Алена Хмельницкая поделилась снимком с отдыха с
Минэкономразвития ожидает снижения стоимости
Бьянка показала свадебное видео в честь
В России запретили использование вакцины
Жительница Портленда сняла на видео НЛО-шары,
Рита Дакота: "Я теряю особую связь с поклонниками"
"Помолодела на 2 века": Пизанская башня стала
В Омске у птиц обнаружена опасная для человека
Журналисты узнали о плохом состоянии здоровья
Московский Кредитный Банк предлагает акцию в
Ученые из России изобрели радиоуправляемые
Актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Олег
Ксения Бородина рассказала, что даже Курбан
Лера Кудрявцева показала подписчикам обнаженную
Samsung Galaxy S10 с 5G наделят двумя видами
Сын Марии Шукшиной предложил забрать ребенка
Ведущая программы «Квартирный вопрос» Наталья
Просмотреть все новости