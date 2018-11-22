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Бьянка показала свадебное видео в честь маленького юбилея

В честь маленького юбилея – четыре месяца со дня бракосочетания, Бьянка показала свадебное видео в микроблоге Instagram. Певица вышла замуж за гитариста Романа Безрукова в Подмосковье в августе, после чего счастливые молодожены отправились в Таиланд в медовый месяц.

Бьянка показала свадебное видео в честь маленького юбилея


Предложение избранник певицы сделал в феврале. Бьянка рассказала об этом событии своим подписчикам, опубликовав фото с кольцом на безымянном пальце. После свадьбы артистка показала только несколько кадров с торжества, поэтому поклонники с нетерпением ждали подробности этого события.

В честь четырех месяцев совместной жизни Бьянка опубликовала трогательное свадебное видео и призналась своему мужу Роману в любви. Фолловеры поздравили певицу и ее избранника с маленьким юбилеем и пожелали им долгих и счастливых лет жизни. Многие подписчики отметили, что артистка и гитарист очень красивая пара.



 
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ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 18:31

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