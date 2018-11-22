Бьянка показала свадебное видео в честь маленького юбилея

Предложение избранник певицы сделал в феврале. Бьянка рассказала об этом событии своим подписчикам, опубликовав фото с кольцом на безымянном пальце. После свадьбы артистка показала только несколько кадров с торжества, поэтому поклонники с нетерпением ждали подробности этого события.В честь четырех месяцев совместной жизни Бьянка опубликовала трогательное свадебное видео и призналась своему мужу Роману в любви. Фолловеры поздравили певицу и ее избранника с маленьким юбилеем и пожелали им долгих и счастливых лет жизни. Многие подписчики отметили, что артистка и гитарист очень красивая пара.