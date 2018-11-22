Ксения Собчак в Instagram показала свою фигуру и разбила мифы о беременности

Однако у себя в Instagram Ксения в облегающем платье доказала, что ещё не торопится во второй раз становиться мамочкой.Накануне общественный деятель и журналист Собчак пришла на мероприятие в Эрмитаж. Там, по её словам, она великолепно провела вечер.На светский раут жена актера Максима Виторгана надела красивое облегающее платье в пол с оголенным плечом. Многочисленные подписчики были поражены стройной фигурой Ксюши, а кто-то должен был разочарован, так как миф о беременности был развеян.Были такие, кто даже обиделся от того, что посчитал что Ксения их обманула своей беременностью. Но большинство сошлось в одном: наряд у девушки был действительно шикарный и понравился всем.Также отметили стройность светской львицы и похвалили Ксению за то, что она следит за своей фигурой.