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Ксения Собчак в Instagram показала свою фигуру и разбила мифы о беременности

В последнее время упорно ходят слухи, что светская львица и ведущая Ксения Собчак находится в "интересном положении".

Однако у себя в Instagram Ксения в облегающем платье доказала, что ещё не торопится во второй раз становиться мамочкой.

Ксения Собчак в Instagram показала свою фигуру и разбила мифы о беременности

Накануне общественный деятель и журналист Собчак пришла на мероприятие в Эрмитаж. Там, по её словам, она великолепно провела вечер.

На светский раут жена актера Максима Виторгана надела красивое облегающее платье в пол с оголенным плечом. Многочисленные подписчики были поражены стройной фигурой Ксюши, а кто-то должен был разочарован, так как миф о беременности был развеян.

Были такие, кто даже обиделся от того, что посчитал что Ксения их обманула своей беременностью. Но большинство сошлось в одном: наряд у девушки был действительно шикарный и понравился всем.

Также отметили стройность светской львицы и похвалили Ксению за то, что она следит за своей фигурой.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:48

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