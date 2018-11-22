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Маме Алексея Купина стало плохо после телешоу, на котором обсуждали измену её сына

Один из самых рейтинговых участников телестройки «Дом-2» Алексей Купин рассказал поклонникам о том, что его маме стало плохо после недавних обсуждений на телешоу «Бородина против Бузовой».

На днях наш портал уже сообщал о том, что на реалити-шоу «Дом-2» вновь появилась бывшая участница Валерия Фрост, которая пришла на проект не просто так, а с шокирующим заявлением.

Маме Алексея Купина стало плохо после телешоу, на котором обсуждали измену её сына

Валерия рассказала, что Алексей изменил Майе с ее лучшей подругой Катей и об этом знают некоторые участники телестройки, а если быть точнее Ирина Пинчук и Саймон Марданшин, которые просто продолжают выгораживать парня.

Правда, мало кто поверил словам Фрост, ведь многие хорошо помнят, что ранее Лере очень нравился Леша, а Майя была ее соперницей. Теперь же девушка пытается «вставить» парочке палки в колеса только из-за того, что возлюбленный Донцовой приглянулся ее близкой подруге.

Вчера Майя опубликовала у себя на страничке в Instagram пост, в котором заявила, что доверяет своему мужчине, поэтому уверена, что экс-избранница Захара Саленко является «вруньей».

Маме Алексея Купина стало плохо после телешоу, на котором обсуждали измену её сына

В свою очередь Алексей также разместил в личном микроблоге свежий пост, в котором рассказал поклонникам, что его маме стало плохо после ток-шоу «Бородина против Бузовой», где обсуждалась его предполагаемая измена с подругой Фрост - Екатериной.

По словам Купина, его родственница очень перенервничала от того, что происходило в студии телешоу, на котором появилась Валерия. Также Леша подчеркнул, что вполне вероятным является и тот факт, что больше его мама на проекте не появится.

«Возможно это ее последний приход на съемки, она очень хотела меня поддержать» - пишет Алексей в личном инста-блоге.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:43

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