Маме Алексея Купина стало плохо после телешоу, на котором обсуждали измену её сына
Один из самых рейтинговых участников телестройки «Дом-2» Алексей Купин рассказал поклонникам о том, что его маме стало плохо после недавних обсуждений на телешоу «Бородина против Бузовой».
На днях наш портал уже сообщал о том, что на реалити-шоу «Дом-2» вновь появилась бывшая участница Валерия Фрост, которая пришла на проект не просто так, а с шокирующим заявлением.
Валерия рассказала, что Алексей изменил Майе с ее лучшей подругой Катей и об этом знают некоторые участники телестройки, а если быть точнее Ирина Пинчук и Саймон Марданшин, которые просто продолжают выгораживать парня.
Правда, мало кто поверил словам Фрост, ведь многие хорошо помнят, что ранее Лере очень нравился Леша, а Майя была ее соперницей. Теперь же девушка пытается «вставить» парочке палки в колеса только из-за того, что возлюбленный Донцовой приглянулся ее близкой подруге.
Вчера Майя опубликовала у себя на страничке в Instagram пост, в котором заявила, что доверяет своему мужчине, поэтому уверена, что экс-избранница Захара Саленко является «вруньей».
В свою очередь Алексей также разместил в личном микроблоге свежий пост, в котором рассказал поклонникам, что его маме стало плохо после ток-шоу «Бородина против Бузовой», где обсуждалась его предполагаемая измена с подругой Фрост - Екатериной.
По словам Купина, его родственница очень перенервничала от того, что происходило в студии телешоу, на котором появилась Валерия. Также Леша подчеркнул, что вполне вероятным является и тот факт, что больше его мама на проекте не появится.
На днях наш портал уже сообщал о том, что на реалити-шоу «Дом-2» вновь появилась бывшая участница Валерия Фрост, которая пришла на проект не просто так, а с шокирующим заявлением.
Валерия рассказала, что Алексей изменил Майе с ее лучшей подругой Катей и об этом знают некоторые участники телестройки, а если быть точнее Ирина Пинчук и Саймон Марданшин, которые просто продолжают выгораживать парня.
Правда, мало кто поверил словам Фрост, ведь многие хорошо помнят, что ранее Лере очень нравился Леша, а Майя была ее соперницей. Теперь же девушка пытается «вставить» парочке палки в колеса только из-за того, что возлюбленный Донцовой приглянулся ее близкой подруге.
Вчера Майя опубликовала у себя на страничке в Instagram пост, в котором заявила, что доверяет своему мужчине, поэтому уверена, что экс-избранница Захара Саленко является «вруньей».
В свою очередь Алексей также разместил в личном микроблоге свежий пост, в котором рассказал поклонникам, что его маме стало плохо после ток-шоу «Бородина против Бузовой», где обсуждалась его предполагаемая измена с подругой Фрост - Екатериной.
По словам Купина, его родственница очень перенервничала от того, что происходило в студии телешоу, на котором появилась Валерия. Также Леша подчеркнул, что вполне вероятным является и тот факт, что больше его мама на проекте не появится.
«Возможно это ее последний приход на съемки, она очень хотела меня поддержать» - пишет Алексей в личном инста-блоге.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:43