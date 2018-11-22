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Открытие российских ученых ускорит работу детектора темной материи

Российские физики нашли эффективный и упрощенный способ, позволяющий улучшить работу детектора темной материи. Ученые путем очищения аргона от инородных веществ и добавления в него примесей обнаружили, что нейтральные атомы, как и заряженные частицы, могут быстрее находить темную материю.

Открытие российских ученых ускорит работу детектора темной материи


Долгое время считалось, что Вселенная состоит на 90% из видимого вещества: звезд, планет и пыли. Однако позднее оказалось, что почти на три четверти Вселенная состоит из темной материи. Ее невозможно увидеть без специальных приборов (детекторов), однако ученые способны зафиксировать гравитационное влияние, которое она оказывает на звезды.

Большая часть детекторов темной материи работает на сжиженном ксеноне. Когда «вимпы» (гипотетические частицы, из которых состоит темная материя) сталкиваются с ядрами атомов газа, происходит вспышка света. Аналогичные световые сигналы возникают в детекторе Института ядерной физики, с которым работает международная коллаборация Dark Side. По словам Екатерины Шемякиной, излучение, возникающее в результате столкновения заряженных частиц, улавливать намного сложнее, чем вспышки света, появляющиеся после столкновения нейтральных атомов. Специалисты полагают, что новый способ обнаружения темной материи поможет раскрыть ее свойства.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 15:43

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