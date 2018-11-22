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В Москве у станции "Саларьево" конструкция ТЦ обрушилась на рабочих

В Новой Москве у станции метрополитена "Саларьево" конструкция строящегося торгового центра обрушилась на рабочих. Один из строителей погиб, двое находились под завалами.
В Москве у станции "Саларьево" конструкция ТЦ обрушилась на рабочих

22 ноября в первой половине дня на строительной территории торгового центра "Саларис" возле станции "Саларьево" произошёл обвал конструкции, повлекший к смерти рабочего. Очевидцы передают, что строители находились под большой трубой водоснабжения, занимаясь пуско-наладочными работами. Из-за огромной массы конструкцию мужчины не удержали, после чего оказались под завалами.

Один из пострадавших погиб до прибытия медиков, двое других не могли выбраться из-под трубы. На место событий выехали сотрудники столичного следкома, а также вылетел санитарный вертолёт.

По некоторым данным, работники на стройке ТЦ приехали из ближнего зарубежья. Торгово-развлекательный центр "Саларис" владелец планирует открыть для посещения в следующем году. Площадь постройки равна 220 тысяч метров квадратных, под аренду отведут 105 тысяч.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 13:02

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