В Москве у станции "Саларьево" конструкция ТЦ обрушилась на рабочих





22 ноября в первой половине дня на строительной территории торгового центра "Саларис" возле станции "Саларьево" произошёл обвал конструкции, повлекший к смерти рабочего. Очевидцы передают, что строители находились под большой трубой водоснабжения, занимаясь пуско-наладочными работами. Из-за огромной массы конструкцию мужчины не удержали, после чего оказались под завалами.Один из пострадавших погиб до прибытия медиков, двое других не могли выбраться из-под трубы. На место событий выехали сотрудники столичного следкома, а также вылетел санитарный вертолёт.По некоторым данным, работники на стройке ТЦ приехали из ближнего зарубежья. Торгово-развлекательный центр "Саларис" владелец планирует открыть для посещения в следующем году. Площадь постройки равна 220 тысяч метров квадратных, под аренду отведут 105 тысяч.