Дроны начнут контролировать дороги Москвы





По словам координатора движения «Общества Синие Ведерки» Петра Шкуматова в современном мегаполисе сложно увидеть реальную ситуацию на дорогах и увидеть схему движения без летающих помощников. Теперь у столичного ЦОДД (Центр организации дорожного движения) появился тендер на приобретение дронов, которые смогут транслировать реальную ситуацию на дорогах. Например, они помогут увидеть, где сейчас создалась пробка, и по какой причине, также это касается ДТП. С их помощью преследование угонщика автомобиля станет проще.Если причиной затора стало ДТП, то запуск квадрокоптера сможет определить самый сложный его отрезок и предложить альтернативный вариант объезда. На сегодняшний день все сотрудники ДПС уже прошли обучение правильного управления «беспилотников».