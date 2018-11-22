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Дроны начнут контролировать дороги Москвы

В Москве начнут контролировать ситуацию на дорогах с помощью видео трансляции 20 дронов, которые будут управляться сотрудниками ДПС. До 25 декабря планируется полное введение новых технологий.
Дроны начнут контролировать дороги Москвы

По словам координатора движения «Общества Синие Ведерки» Петра Шкуматова в современном мегаполисе сложно увидеть реальную ситуацию на дорогах и увидеть схему движения без летающих помощников. Теперь у столичного ЦОДД (Центр организации дорожного движения) появился тендер на приобретение дронов, которые смогут транслировать реальную ситуацию на дорогах. Например, они помогут увидеть, где сейчас создалась пробка, и по какой причине, также это касается ДТП. С их помощью преследование угонщика автомобиля станет проще.

Если причиной затора стало ДТП, то запуск квадрокоптера сможет определить самый сложный его отрезок и предложить альтернативный вариант объезда. На сегодняшний день все сотрудники ДПС уже прошли обучение правильного управления «беспилотников».



 
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Общество
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 13:29

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