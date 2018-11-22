Ургант в светлом пиджаке отправился «поиграть с мужиками в домино»

Именно таким остроумным комментарием сопроводил Ургант фотографию, сделанную в лифте. В отличие от предыдущих лифиолуков, где телезвезда появлялся в образе тинейджера, на этом он предстал в элегантном наряде.Пост знаменитости, запечатленном в парадном наряде, повеселил поклонников. Некоторые, поддержав настроение шоумена, якобы с удивлением спросили, пристало ли идти играть с мужиками в домино без трости. Кого-то заинтересовало, где находиться такой двор, куда нужно выходить с галстуком-бабочкой.Многие фолловеры стали дискуссировать, на кого похож Ургант в таком образе. Некоторые комментаторы сравнили телеведущего с одним из медведей из коллекции Тимати, а другие уверены – так должен выглядеть официант на благотворительном вечере, разносящий шампанское.