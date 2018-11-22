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Ургант в светлом пиджаке отправился «поиграть с мужиками в домино»

В Instagram-профиле Ивана Урганта появился очередной лифтолук. Шоумен в светлом пиджаке и с галстуком-бабочкой решил отправиться во двор «поиграть в домино с мужиками».
Ургант в светлом пиджаке отправился «поиграть с мужиками в домино»

Именно таким остроумным комментарием сопроводил Ургант фотографию, сделанную в лифте. В отличие от предыдущих лифиолуков, где телезвезда появлялся в образе тинейджера, на этом он предстал в элегантном наряде.

Пост знаменитости, запечатленном в парадном наряде, повеселил поклонников. Некоторые, поддержав настроение шоумена, якобы с удивлением спросили, пристало ли идти играть с мужиками в домино без трости. Кого-то заинтересовало, где находиться такой двор, куда нужно выходить с галстуком-бабочкой.

Многие фолловеры стали дискуссировать, на кого похож Ургант в таком образе. Некоторые комментаторы сравнили телеведущего с одним из медведей из коллекции Тимати, а другие уверены – так должен выглядеть официант на благотворительном вечере, разносящий шампанское.



 
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ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 13:03

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