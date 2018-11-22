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Муж Нюши Игорь Сивов в Instagram поздравил всех с «Днем сыновей»

Муж известной российской певицы Нюши Игорь Сивов в личном блоге Instagram показал снимок со своими сыновьями. А ниже поздравил своих подписчиков с международным праздником, который называется «День сыновей».
Муж Нюши Игорь Сивов в Instagram поздравил всех с «Днем сыновей»

У Игоря Сивова есть двое сыновей от предыдущих отношений. И сегодня он опубликовал пост в Instagram, где поздравил всех родителей и сыновей мира с международным праздником. «Любите друг друга, берегите своих деток, делайте все для того, чтобы они выросли счастливыми!» - подытожил Сивов.

На снимке можно увидеть, как Сивов обнимает своих наследников, а лицо младшего прикрыто стикером «сердечко». Сзади открывается панорама красивой природы и Кремля. Читатели блога чиновника отметили, что старший сын очень похож на своего родителя.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:03

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