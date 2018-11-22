«Роскосмос» научит своих сотрудников противостоять иностранным разведчикам
Госкорпорация «Роскосмос» собирается научить своих сотрудников противостоять иностранным разведчикам. В данном случае для них будет проведено обучение, касающееся сохранения государственной тайны.
В корпорации «Роскосмос» были обнаружены проблемы, которые касаются сохранности гостайны. Ранее по делу о госизмене арестовали Виктора Кудрявцева, являющегося сотрудником головного научного института «Роскосмоса» - ЦНИИмаш. Учёного подозревают в передаче секретных данных бельгийскому институту гидродинамики о разработках современных двигателей, предназначенных для гиперзвуковых ракет. В свою очередь, арестованный не признаёт свою вину. Новостное издание «Слово и Дело» сообщило, что руководство госкорпорации решило провести тренинг для работников и сотрудников предприятий, которые входят в «Роскосмос». В ходе тренинга они научатся противодействовать иностранной разведке. Также будут проведены курсы по защите государственной тайны.
Обучение должны пройти 60 сотрудников, которые имеют доступ к материалам, информации, касающихся государственной тайны. Их ознакомят со всеми соответствующими юридически-правовыми документами. Также в ЦНИИмаш проведут выездные курсы. Соответствующий тендер на сумму в 313 000 рублей госкорпорация «Роскосмос» разместила на странице сайта государственных закупок.
В корпорации «Роскосмос» были обнаружены проблемы, которые касаются сохранности гостайны. Ранее по делу о госизмене арестовали Виктора Кудрявцева, являющегося сотрудником головного научного института «Роскосмоса» - ЦНИИмаш. Учёного подозревают в передаче секретных данных бельгийскому институту гидродинамики о разработках современных двигателей, предназначенных для гиперзвуковых ракет. В свою очередь, арестованный не признаёт свою вину. Новостное издание «Слово и Дело» сообщило, что руководство госкорпорации решило провести тренинг для работников и сотрудников предприятий, которые входят в «Роскосмос». В ходе тренинга они научатся противодействовать иностранной разведке. Также будут проведены курсы по защите государственной тайны.
Обучение должны пройти 60 сотрудников, которые имеют доступ к материалам, информации, касающихся государственной тайны. Их ознакомят со всеми соответствующими юридически-правовыми документами. Также в ЦНИИмаш проведут выездные курсы. Соответствующий тендер на сумму в 313 000 рублей госкорпорация «Роскосмос» разместила на странице сайта государственных закупок.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:46