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Одна из планет системы TRAPPIST-1 может быть пригодна для жизни

Ученые из Университета Вашингтона представили новую модель климата для семи планет звезды с кодовым названием TRAPPIST-1. Она должна помочь астрономам эффективнее изучать внесолнечные миры и продуктивнее задействовать ресурсы будущих поколений телескопов.
Одна из планет системы TRAPPIST-1 может быть пригодна для жизни

Исследователям удалось обнаружить, что очень яркая и горячая фаза светила делает так, что все ее семь планет эволюционировали как Венера. Изначально были океаны, которые испарялись, оставляя за собой плотную атмосферу, непригодную к жизни. Однако TRAPPIST-1 e все еще может иметь жидкость земного типа. В связи с этим ученые решили изучить объект более детально.

Красный карлик находится в 39 световых годах от Земли. Как считают астрономы, небесное тело может иметь схожесть с Венерой. Когда происходит испарение воды с поверхности, ультрафиолет разрывает ее молекулы, тем самым освобождается водород. Он представляет собой самый легкий элемент, способный преодолеть гравитацию. В результате не исключено образование толстой кислородной атмосферы.



 
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Наука
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 12:37

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