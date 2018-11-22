Одна из планет системы TRAPPIST-1 может быть пригодна для жизни





Исследователям удалось обнаружить, что очень яркая и горячая фаза светила делает так, что все ее семь планет эволюционировали как Венера. Изначально были океаны, которые испарялись, оставляя за собой плотную атмосферу, непригодную к жизни. Однако TRAPPIST-1 e все еще может иметь жидкость земного типа. В связи с этим ученые решили изучить объект более детально.Красный карлик находится в 39 световых годах от Земли. Как считают астрономы, небесное тело может иметь схожесть с Венерой. Когда происходит испарение воды с поверхности, ультрафиолет разрывает ее молекулы, тем самым освобождается водород. Он представляет собой самый легкий элемент, способный преодолеть гравитацию. В результате не исключено образование толстой кислородной атмосферы.