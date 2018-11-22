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Ольга Бузова начнёт покорять города русского Севера

Известная ведущая и популярная певица Ольга Бузова с концертом выступит в городе Кирове.

В этом городе русского Севера исполнительницу уже давно ждут. Правда, кировчанам придется запастись терпением, ибо состоится концерт не очень скоро.

Ольга Бузова начнёт покорять города русского Севера

Для бывшей Вятки Бузова споет аж 14 февраля следующего года, правда, приобрести билеты на концерт можно будет уже в декабре.

Характерно, что дата начала продаж билетов ещё не точная. Точные сроки назовут позже в соцсетях.

Организаторы выступления сообщают, что они обеспечат поклонников Бузовой всей необходимой информацией, которая нужна им, чтобы приобрести, а потом забрать билеты. Также пока неизвестно место, где будет выступать исполнительница.

Ольга Бузова начнёт покорять города русского Севера

А ещё в гастрольных планах знаменитости посещение Ухты и Сыктывкара. Кстати, прийти на концерты ведущей «Дома-2» могут только подростки старше 12-ти лет. По всей вероятности, шоу будет горячим.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:16

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