Сергей Шнуров поделился с журналистами размышлениями по поводу старости





Знаменитость часто жалуется прессе на свой плотный рабочий график, в котором нет места для обычных будней без концертов и записей композиций. Вот только Сергей Шнуров не жалует праздность, так что не собирается уходить на покой в преклонном возрасте.Кроме того, артист думает о своей молодой избраннице Ольге Абрамовой, которую не хочет изводить своим недовольством по каждому пустяку. Певец предпочитает ошибаться сам, но не видеть аналогичные поступки других людей.