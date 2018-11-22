АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В США после пересадки сердца 2-летнему мальчику пересадили почку матери
EUR 75.15 USD 65.95
Курс валют на 22.11.2018

Сергей Шнуров поделился с журналистами размышлениями по поводу старости

Музыкант после 45-летия находится на вершине славы, имея множество поклонников, и радуя их новыми хитами. Сергей Шнуров поделился с журналистами размышлениями по поводу старости, отметив, что сильно устал и мечтает о хорошем отдыхе.
Сергей Шнуров поделился с журналистами размышлениями по поводу старости

Знаменитость часто жалуется прессе на свой плотный рабочий график, в котором нет места для обычных будней без концертов и записей композиций. Вот только Сергей Шнуров не жалует праздность, так что не собирается уходить на покой в преклонном возрасте.

Кроме того, артист думает о своей молодой избраннице Ольге Абрамовой, которую не хочет изводить своим недовольством по каждому пустяку. Певец предпочитает ошибаться сам, но не видеть аналогичные поступки других людей.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 08:20

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Метеорит мог уничтожить древнюю ближневосточную
Филипп Киркоров тратит по 500 000 рублей в месяц
SpaceX готовится к первому контакту с пришельцами
Во Владивостоке пассажирский автобус с 17 детьми
Сергей Шнуров поделился с журналистами
Посты Анны Семенович в Instagram в последнее
Звезда Дома-2 Ольга Жарикова продает разбитую
Звезда Дома-2 Александра Черно ответит на
Экс-маркетолог компании Apple сказал, чего не
Ольга Бузова из холодной Москвы улетела на Сейшелы
Ученые: Залежи кобальта в Конго образовались на
Huawei представила смартфон Honor 10 Lite
В Сети появились новые снимки смартфона Samsung
Мультимедийная система Яндекс.Авто научилась
В России начались продажи телефона для пожилых
Mitsubishi представила обновленную версию
В России разрабатывается электрический спорткар
Новый универсал Ford Focus стал внедорожником
Полина Гагарина порадовала поклонников стильным
Валерия посетила Большой театр с Пригожиным и
Суд отменил приговор бывшей девушке Егора Крида
Ксения Собчак со звездами посетила премьеру
Ученые: Солнцезащитные крема были признаны
Роза Сябитова боится, что ее сын начнет
Ани Лорак предстала перед поклонниками в
Поклонники не узнали Ирину Пегову в гриме на
Валерия показала фанатам в Instagram
Дочь Хайди Клум наблюдает за «страстными
Станислав Ярушин представил новую композицию "С
Елена Захарова появилась на премьере фильма
Просмотреть все новости