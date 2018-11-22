Сергей Шнуров поделился с журналистами размышлениями по поводу старости
Музыкант после 45-летия находится на вершине славы, имея множество поклонников, и радуя их новыми хитами. Сергей Шнуров поделился с журналистами размышлениями по поводу старости, отметив, что сильно устал и мечтает о хорошем отдыхе.
Знаменитость часто жалуется прессе на свой плотный рабочий график, в котором нет места для обычных будней без концертов и записей композиций. Вот только Сергей Шнуров не жалует праздность, так что не собирается уходить на покой в преклонном возрасте.
Кроме того, артист думает о своей молодой избраннице Ольге Абрамовой, которую не хочет изводить своим недовольством по каждому пустяку. Певец предпочитает ошибаться сам, но не видеть аналогичные поступки других людей.
Знаменитость часто жалуется прессе на свой плотный рабочий график, в котором нет места для обычных будней без концертов и записей композиций. Вот только Сергей Шнуров не жалует праздность, так что не собирается уходить на покой в преклонном возрасте.
Кроме того, артист думает о своей молодой избраннице Ольге Абрамовой, которую не хочет изводить своим недовольством по каждому пустяку. Певец предпочитает ошибаться сам, но не видеть аналогичные поступки других людей.