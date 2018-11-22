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Экс-маркетолог компании Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone

Гай Кавасаки, являющийся бывшим маркетологом Apple, отметил, чего именно не хватает в современных новых устройствах iPhone XS, а ткже iPhone XS Max. Таким образом, он рассказал, как компании следует создавать смартфоны iPhone.

Экс-маркетолог компании Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone


Он заметил, что компания должна создавать смартфоны, оснащаемые большой батареей. И здесь не должна пугать толщина устройства. Гай Кавасаки когда-то в «яблочной» корпорации отвечал за продажи современных компьютеров Macintosh. Сейчас специалист заявляет, что приобрёл бы новый iPhone только в случае увеличенного времени работы устройства минимум в два раза.

Следует заметить, что в случае интенсивного использования современных смартфонов их в итоге приходится заряжать примерно два раза на день. В данном случае iPhone не является исключением.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:00

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