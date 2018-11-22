Экс-маркетолог компании Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone





Он заметил, что компания должна создавать смартфоны, оснащаемые большой батареей. И здесь не должна пугать толщина устройства. Гай Кавасаки когда-то в «яблочной» корпорации отвечал за продажи современных компьютеров Macintosh. Сейчас специалист заявляет, что приобрёл бы новый iPhone только в случае увеличенного времени работы устройства минимум в два раза.Следует заметить, что в случае интенсивного использования современных смартфонов их в итоге приходится заряжать примерно два раза на день. В данном случае iPhone не является исключением.