В Сети появились новые снимки смартфона Samsung Galaxy A8s
В интернете появились новые фото смартфона версии Samsung Galaxy A8s. Устройство обладает дисплеем стандарта Infinity-O.
Согласно информации инсайдеров, экран устройства Samsung Galaxy A8s разработали по стандарту Hall In Active Area – HIAA. Смартфон имеет определенные сходства с прочим флагманом - Samsung Galaxy S10. Между тем корпус модели станет немного меньше. В основе устройства будут использовать процессор Snapdragon 710, который работает вместе с ОЗУ на 6 Гб. В смартфоне ПЗУ составляет 128 Гб с возможностью расширения.
У версии Samsung Galaxy A8s сканер отпечатков пальцев располагается на задней панели. Это станет ключевым отличием от основной линейки. Новый смартфон официально планируют анонсировать на первую половину будущего года.
Согласно информации инсайдеров, экран устройства Samsung Galaxy A8s разработали по стандарту Hall In Active Area – HIAA. Смартфон имеет определенные сходства с прочим флагманом - Samsung Galaxy S10. Между тем корпус модели станет немного меньше. В основе устройства будут использовать процессор Snapdragon 710, который работает вместе с ОЗУ на 6 Гб. В смартфоне ПЗУ составляет 128 Гб с возможностью расширения.
У версии Samsung Galaxy A8s сканер отпечатков пальцев располагается на задней панели. Это станет ключевым отличием от основной линейки. Новый смартфон официально планируют анонсировать на первую половину будущего года.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 05:00