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В Сети появились новые снимки смартфона Samsung Galaxy A8s

В интернете появились новые фото смартфона версии Samsung Galaxy A8s. Устройство обладает дисплеем стандарта Infinity-O.

В Сети появились новые снимки смартфона Samsung Galaxy A8s


Согласно информации инсайдеров, экран устройства Samsung Galaxy A8s разработали по стандарту Hall In Active Area – HIAA. Смартфон имеет определенные сходства с прочим флагманом - Samsung Galaxy S10. Между тем корпус модели станет немного меньше. В основе устройства будут использовать процессор Snapdragon 710, который работает вместе с ОЗУ на 6 Гб. В смартфоне ПЗУ составляет 128 Гб с возможностью расширения.

У версии Samsung Galaxy A8s сканер отпечатков пальцев располагается на задней панели. Это станет ключевым отличием от основной линейки. Новый смартфон официально планируют анонсировать на первую половину будущего года.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 05:00

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