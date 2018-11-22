В Сети появились новые снимки смартфона Samsung Galaxy A8s





Согласно информации инсайдеров, экран устройства Samsung Galaxy A8s разработали по стандарту Hall In Active Area – HIAA. Смартфон имеет определенные сходства с прочим флагманом - Samsung Galaxy S10. Между тем корпус модели станет немного меньше. В основе устройства будут использовать процессор Snapdragon 710, который работает вместе с ОЗУ на 6 Гб. В смартфоне ПЗУ составляет 128 Гб с возможностью расширения.У версии Samsung Galaxy A8s сканер отпечатков пальцев располагается на задней панели. Это станет ключевым отличием от основной линейки. Новый смартфон официально планируют анонсировать на первую половину будущего года.