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Дом мод Dolce & Gabbana из-за скандала отменил большой показ в Китае

На 21 ноября был запланирован показ коллекции модного известного дома мод Dolce & Gabbana в Китае. Вследствие обвинения в расизме он был отменён.

Дом мод Dolce & Gabbana из-за скандала отменил большой показ в Китае


В адрес модельеров посыпался шквал критики. Его спровоцировало фото с китайской моделью. На снимке китаянка хочет съесть национальную итальянскую еду с помощью традиционных китайских палочек. В соцсетях критики заявили, что домом мод Dolce & Gabbana используются оскорбительные стереотипы. Между Стефано Габбано и азиаткой в сети разгорелась настоящая перепалка. Известный модельер в итоге написал, что Китай является «невежественной вонючей мафией». Дом мод поздней заявил в официальном сообщении, что аккаунты Габбаны, а также Dolce & Gabbana взломали. Стоит отметить, что за последние 1,5 года против известного итальянского дома мод уже второй раз выдвигают обвинения. В прошлый раз также «отличился» Китай. Данная ситуация возмутила многочисленных поклонников бренда.

Ранее новостное издание «Dni24» сообщало, что в популярный московский ресторан быстрого питания McDonald’s оштрафовали на 400 тысяч рублей.



 
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Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:46

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