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В Москве McDonald’s оштрафовали на 400 000 рублей

В Москве популярный ресторан быстрого питания McDonald’s был оштрафован на 400 000 рублей. Причиной является угроза жизни и здоровью людей. Суд в данном случае признал факт нарушения существующего технического регламента.

В Москве McDonald’s оштрафовали на 400 000 рублей

Арбитражным судом города Москвы было вынесено обвинение корпорации McDonald’s за реализацию продукции без маркировки. Американской компании за угрозу жизни, а также здоровью присудили штраф на сумму в 400 000 рублей. Между тем, в постановлении суда поясняется, что пищевая продукция на территории Российской Федерации должна быть задекларирована. В данном случае исключением может являться пища, которую реализуют в ресторанах, а также местах общественного питания.

Вследствие того, что McDonald’s реализует собственную продукцию на вынос непосредственно через сервисы «МакЭкспресс» и «МакАвто», еда должна иметь маркировку с датой изготовления, условиями хранения, а также сроком годности. Издание "Слово и Дело" сообщает, что в суде подтвердили факт нарушения существующего технического регламента.



 
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Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:40

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