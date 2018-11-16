В Москве McDonald’s оштрафовали на 400 000 рублей
В Москве популярный ресторан быстрого питания McDonald’s был оштрафован на 400 000 рублей. Причиной является угроза жизни и здоровью людей. Суд в данном случае признал факт нарушения существующего технического регламента.
Арбитражным судом города Москвы было вынесено обвинение корпорации McDonald’s за реализацию продукции без маркировки. Американской компании за угрозу жизни, а также здоровью присудили штраф на сумму в 400 000 рублей. Между тем, в постановлении суда поясняется, что пищевая продукция на территории Российской Федерации должна быть задекларирована. В данном случае исключением может являться пища, которую реализуют в ресторанах, а также местах общественного питания.
Вследствие того, что McDonald’s реализует собственную продукцию на вынос непосредственно через сервисы «МакЭкспресс» и «МакАвто», еда должна иметь маркировку с датой изготовления, условиями хранения, а также сроком годности. Издание "Слово и Дело" сообщает, что в суде подтвердили факт нарушения существующего технического регламента.
Арбитражным судом города Москвы было вынесено обвинение корпорации McDonald’s за реализацию продукции без маркировки. Американской компании за угрозу жизни, а также здоровью присудили штраф на сумму в 400 000 рублей. Между тем, в постановлении суда поясняется, что пищевая продукция на территории Российской Федерации должна быть задекларирована. В данном случае исключением может являться пища, которую реализуют в ресторанах, а также местах общественного питания.
Вследствие того, что McDonald’s реализует собственную продукцию на вынос непосредственно через сервисы «МакЭкспресс» и «МакАвто», еда должна иметь маркировку с датой изготовления, условиями хранения, а также сроком годности. Издание "Слово и Дело" сообщает, что в суде подтвердили факт нарушения существующего технического регламента.
Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:40