Звезда «Дома-2» Ольга Власова рассказала о связи с Китом Харингтоном из сериала «Игры престолов»

«Мы как-то сразу поладили, и дело быстро дошло до постели. Правда, в интимном плане он меня разочаровал. Не люблю, когда мужчина со мной одного роста» - заявляет бывшая участница реалити-шоу «Дом-2».

«В моем воображении Кит был эдаким героем-любовником, а на деле все оказалось иначе» - рассказывает Ольга.

Звезда «Дома-2» не только рассказала некоторые подробности «волшебства» с английским актером, но и предоставила в доказательство фотографии.Не секрет, что Ольга продержалась на телестройке «Дом-2» недолго, ведь буквально через месяц после своего прихода в Периметр девушку отправили за ворота. На данный момент Власова путешествует по всему миру, о чем с удовольствием рассказывает поклонникам в личном микроблоге.На днях Ольга призналась, что в одной из своих заграничных поездок познакомилась со звездой сериала «Игры престолов» Китом Харингтоном. По словам девушки, они познакомилась с актером в Люксембурге и настолько понравились друг другу, что решили провести вместе ночь.Оказывается, что Власова сразу же узнала Кита, поэтому с удовольствием пообщалась с актером, который исполнил главную роль в ее любимом сериале.Для того, чтобы доказать свои слова, Ольга предоставила журналистам телепроекта «Дом-2» фотографии, на которых запечатлен мужчина очень похожий на Кита Харингтона. Также Власова подчеркнула, что по-прежнему поддерживает со знаменитостью общение, однако как своего любовника девушка больше не рассматривает актера.Отметим, что этим летом Кит Харингтон женился. Супругой главного героя сериала «Игры престолов» стала его коллега Роуз Лесли.