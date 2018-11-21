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Звезда «Дома-2» Ольга Власова рассказала о связи с Китом Харингтоном из сериала «Игры престолов»

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Ольга Власова рассказала о любовной связи со звездой известного телесериала Китом Харингтоном.

Звезда «Дома-2» не только рассказала некоторые подробности «волшебства» с английским актером, но и предоставила в доказательство фотографии.

Звезда «Дома-2» Ольга Власова рассказала о связи с Китом Харингтоном из сериала «Игры престолов»

Не секрет, что Ольга продержалась на телестройке «Дом-2» недолго, ведь буквально через месяц после своего прихода в Периметр девушку отправили за ворота. На данный момент Власова путешествует по всему миру, о чем с удовольствием рассказывает поклонникам в личном микроблоге.

На днях Ольга призналась, что в одной из своих заграничных поездок познакомилась со звездой сериала «Игры престолов» Китом Харингтоном. По словам девушки, они познакомилась с актером в Люксембурге и настолько понравились друг другу, что решили провести вместе ночь.

Оказывается, что Власова сразу же узнала Кита, поэтому с удовольствием пообщалась с актером, который исполнил главную роль в ее любимом сериале.

Звезда «Дома-2» Ольга Власова рассказала о связи с Китом Харингтоном из сериала «Игры престолов»

«Мы как-то сразу поладили, и дело быстро дошло до постели. Правда, в интимном плане он меня разочаровал. Не люблю, когда мужчина со мной одного роста» - заявляет бывшая участница реалити-шоу «Дом-2».

Для того, чтобы доказать свои слова, Ольга предоставила журналистам телепроекта «Дом-2» фотографии, на которых запечатлен мужчина очень похожий на Кита Харингтона. Также Власова подчеркнула, что по-прежнему поддерживает со знаменитостью общение, однако как своего любовника девушка больше не рассматривает актера.

«В моем воображении Кит был эдаким героем-любовником, а на деле все оказалось иначе» - рассказывает Ольга.

Отметим, что этим летом Кит Харингтон женился. Супругой главного героя сериала «Игры престолов» стала его коллега Роуз Лесли.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:27

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