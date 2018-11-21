В Германии эксперты обнаружили в самом дорогом шоколаде никель





Накануне надвигающихся рождественских праздников в Германии группа экспертов решила провести исследование сразу нескольких видов шоколада, чтобы понять, действительно ли высокая цена гарантирует покупателю качество и безопасность продукта. Лабораторные анализы показали, что в самых дорогих плитках шоколада, за которые придётся заплатить порядка 7 евро за 100 грамм, присутствует значительное количество никеля, являющегося тяжёлым цветным металлом. Больше всего экспертов удивило то, что в относительно недорогих лакомствах посторонних примесей они не обнаружили, поэтому не рекомендуют потребителям платить более высокую цену за сомнительное качество.Со слов самих исследователей, в дорогой шоколад никель мог попасть непосредственно из почвы, в которой росли какао-бобы, но его доля не превышает максимально допустимую норму, поэтому особого вреда здоровью человека не принесёт. В эксперименте были задействованы шоколадные изделия таких брендов, как Ritter Sport, Milka, Merci, Hachez и Lindt. Всего из 25 проверенных товаров хорошими оказались только 15, стоимость которых не превышает цены в 1-3 евро за 100 грамм.