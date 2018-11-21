Ольга Бузова репетициями и режимом довела себя до анорексии





На днях девушка наконец-то представила свое шоу «Принимай меня». Звезде все-таки удалось поразить поклонников и даже недоброжелателей и всем доказать, что она с командой могут сделать шоу не хуже других знаменитостей, пусть даже она и серьёзно уступает многим по вокальным данным.Не секрет, что последние месяцы Оля упорно готовилась к выступлению, лишая себя полноценного отдыха и качественной еды. Все заметили, что плохой сон, регулярные репетиции и нервные переживания не прошли даром – Бузова сильно похудела.Это видно на одном из последних фото, где после концерта девушка позирует вместе с папой и мамой. Фотографии явно показывает, что звезда выглядит худой до болезненности.Поклонники подчеркивают, что с голоданием Ольга перестаралась и тем самым довела организм до анорексии. Мы уже сообщали, как певица показывала подписчикам в Instagram весьма скудный рацион, который состоит из жиденького чая и бульончика.Ольге Бузовой уже рекомендуют начать питаться качественной пищей и полноценным рационом, чтобы не попасть на больничную койку.