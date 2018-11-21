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Учёные недооценили влияние тающей Антарктиды на повышение уровня Мирового океана

Учёные недооценили влияние тающих льдов Антарктиды на повышение уровня Мирового океана и глобальное потепление. Холодная пресная вода будет сдерживать температурный рост ещё 15 лет.
Учёные недооценили влияние тающей Антарктиды на повышение уровня Мирового океана

Как удалось выяснить научным специалистам, последние климатические модели имеют значительный просчёт. Эффект, который дают тающие льды Антарктиды, оказался не учтён, однако у него есть как негативные, так и позитивные факторы. Хотя ученые успели подсчитать уровень Мирового океана к 2100 году, на самом деле показатель будет более чем на 20 сантиметров выше.

К концу века, по сравнению с нынешним положением, воды поднимутся на целых 80 сантиметров. За последние 20 лет исследователи не учитывали их взаимосвязь. Однако последние данные показывают, что ледниковый щит Антарктиды выступает в роли "крышки" на окружающих материк водах.

Талая пресная вода тормозит выделение тепла в атмосферу. Таким образом, на изменениях климата данный эффект сказывается самым позитивным образом. Однако его длительность не будет очень долгой.

15 лет интенсивность глобального потепления будет держаться на стабильном уровне, но затем процессы будут происходить куда быстрее. Атмосфера земли прогреется на 2 градуса не в 2053 году, как считалось ранее, а в 2065-м.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:07

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