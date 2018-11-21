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В Сети раскрыли характеристики бюджетной версии Samsung Galaxy M

В Сети раскрыли характеристики новой бюджетной версии смартфона Samsung Galaxy M. По словам экспертов, производитель собирается отказаться от целых линий производимых гаджетов.

В Сети раскрыли характеристики бюджетной версии Samsung Galaxy M


Согласно предположениям, новинка Galaxy M станет заменой для версий Samsung Galaxy On, Galaxy C, Galaxy J. Последние три линейки, принадлежащие к начальному уровню, являются особенно популярными в Азии за счёт своей цены. Отличия в этих смартфонах являются незначительными. Компания Samsung последние изменения направила на серию Galaxy J. С точки зрения производительности, Galaxy M не обгонит телефоны, которые заменит модель. Имеются данные, что устройство SM-M205F будет иметь ОЗУ на 3 ГБ. Модель работает на Exynos 7885. Стоит отметить, что новый чип среднего класса, выпущенный Samsung в начале года, считают эквивалентным Snapdragon 600 либо 660 от Qualcomm. Версия SM-M205F (Galaxy M20) – это только один из двух ожидаемых смартфонов Galaxy M, которые должны появятся на рынке гаджетов в следующем году. Второй новинкой будет SM-M305F либо Galaxy M30 с ПЗУ на 64 либо 128 ГБ.

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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:46

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