Новая станция беспроводной подзарядки Satechi с поддержкой Qi расценивается в $45





Компания Satechi уже приступила к продажам данных станций. Новинку выполнили в виде площадки, которая имеет круглую форму. В данных устройствах используется технология Qi, базирующаяся на методе магнитной индукции. В станции имеется индукционная катушка, которая создаёт электромагнитное поле. Данное поле улавливает похожая катушка в совместимом смартфоне. За счёт этого осуществляется подзарядка аккумулятора. В устройстве Satechi имеется симметричный порт USB Type-C. При этом мощность достигает до 10 Вт. Текущий статус показывает светодиодный индикатор.Станцию выполнили в алюминиевом корпусе. На верхней поверхности имеется прорезиненное покрытие, препятствующее соскальзыванию подзаряжаемого аппарата. К дополнительным возможностям устройства стоит отнести защиту от перегрева, а также функцию обнаружения посторонних предметов. Станцию беспроводной зарядки версии Satechi Aluminum Type-C PD & QC Wireless Charger можно приобрести за 45 долларов.