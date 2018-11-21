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Новая станция беспроводной подзарядки Satechi с поддержкой Qi расценивается в $45

Новая современная станция беспроводной подзарядки компании Satechi, обладающая поддержкой Qi, расценивается в $45. Станцию Aluminum Type-C PD & QC Wireless Charger можно применять со смартфонами, управляемыми iOS и Android.

Новая станция беспроводной подзарядки Satechi с поддержкой Qi расценивается в $45

Компания Satechi уже приступила к продажам данных станций. Новинку выполнили в виде площадки, которая имеет круглую форму. В данных устройствах используется технология Qi, базирующаяся на методе магнитной индукции. В станции имеется индукционная катушка, которая создаёт электромагнитное поле. Данное поле улавливает похожая катушка в совместимом смартфоне. За счёт этого осуществляется подзарядка аккумулятора. В устройстве Satechi имеется симметричный порт USB Type-C. При этом мощность достигает до 10 Вт. Текущий статус показывает светодиодный индикатор.

Станцию выполнили в алюминиевом корпусе. На верхней поверхности имеется прорезиненное покрытие, препятствующее соскальзыванию подзаряжаемого аппарата. К дополнительным возможностям устройства стоит отнести защиту от перегрева, а также функцию обнаружения посторонних предметов. Станцию беспроводной зарядки версии Satechi Aluminum Type-C PD & QC Wireless Charger можно приобрести за 45 долларов.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 03:00

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