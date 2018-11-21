Бари Алибасов женился на Лидии Федосеевой-Шукшиной
Бари Алибасов женился на Лидии Федосеевой-Шукшиной. Церемония бракосочетания известного музыканта и продюсера с актрисой прошла в Москве в Кутузовском отделе ЗАГС.
Для Алибасова данный брак является уже шестым. При этом Федосеева-Шукшина тоже пятый раз выходит замуж. Российский продюсер познакомился с актрисой в 1995 году благодаря актеру Станиславу Садальскому. Стоит отметить, что Шукшина и Алибасов прожили вместе три года. Для любвеобильного музыканта это является настоящим рекордом. После расставания артисты смогли остаться в доверительных хороших отношениях. Федосеева-Шукшина имеет семеро внуков. Дочка Марии Шукшиной – Анна, родила в 2014 году Лидии Николаевне правнука, которого назвали Вячеславом.
Новостное издание «Dni24» ранее передавало, что мировой суд вынес Виталине Цымбалюк-Романовской суровый приговор. Её приговорили к исправительным работам, по обвинению в нарушении тайны личной жизни.
Для Алибасова данный брак является уже шестым. При этом Федосеева-Шукшина тоже пятый раз выходит замуж. Российский продюсер познакомился с актрисой в 1995 году благодаря актеру Станиславу Садальскому. Стоит отметить, что Шукшина и Алибасов прожили вместе три года. Для любвеобильного музыканта это является настоящим рекордом. После расставания артисты смогли остаться в доверительных хороших отношениях. Федосеева-Шукшина имеет семеро внуков. Дочка Марии Шукшиной – Анна, родила в 2014 году Лидии Николаевне правнука, которого назвали Вячеславом.
Новостное издание «Dni24» ранее передавало, что мировой суд вынес Виталине Цымбалюк-Романовской суровый приговор. Её приговорили к исправительным работам, по обвинению в нарушении тайны личной жизни.