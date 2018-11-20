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Виктория Дайнеко рассказала фанатам о своем автомобиле в Instagram

Виктория Дайнеко приняла решение рассказать поклонникам о своей машине. Соответствующий пост известная певица разместила в своем микроблоге Instagram.

Виктория Дайнеко рассказала фанатам о своем автомобиле в Instagram

Виктория Дайнеко заявила, что она «немного автоблогер», потому что безумно любит водить разные автомобили. Сейчас ее машина марки A200 находится на ремонте, так как ее недавно «обидели». Именно поэтому знаменитость сейчас временно управляет «блондином» E53 AMG, фото с которым она обнародовала в соцсети. Также исполнительница песен сообщила, что авто является единственным из «седанов Мерса», за руль которого она на села в первый раз. После управления этой марки машины звезда поняла, почему она пользуется такой популярностью среди девушек. Пост в течение двух часов собрал свыше 2 тысяч отметок «Мне нравится». Подписчики стали рассказывать, какие они предпочитают марки авто, называя различные автобренды.

Ранее интернет-портал «ДНИ 24» сообщал, что накануне Иван Ургант высмеял известного блогера Настю Ивлееву после ее интервью о «15 сантиметрах».



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:00

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