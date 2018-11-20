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Иван Ургант высмеял Настю Ивлееву после ее слов о «15 сантиметрах»

Накануне известного блогера Настю Ивлееву на Weddingawards наградили премией «Онлайн персона года», однако она не смогла приехать на мероприятие за призом. Но другие знаменитости, присутствующие на событии, включая Ивана Урганта, не упустили возможности пошутить над звездой после ее интервью о «15 сантиметрах».

Иван Ургант высмеял Настю Ивлееву после ее слов о «15 сантиметрах»

Недавно Настя Ивлеева во время интервью рассказала Юрию Дудю о желаемом размере мужского полового органа. Первым на мероприятии припомнил фразу о «15 сантиметрах» другой блогер Big Russian Boss, который должен был вручать девушке статуэтку. Он в шутку заявил, что Анастасия не будет довольна данной наградой, так как она очень маленькая. Подхватил юмор блогера также ведущий Иван Ургант, который сообщил, почему Ивлеева не смогла лично приехать на церемонию. По его словам, Настя отказалась посетить церемонию из-за того, что она проходит в бывшем кинотеатре «35 мм». Однако обладательница статуэтки прислала видеообращение, где поблагодарила за ценную награду. Она также отметила, что шутки о «15 сантиметрах» по-прежнему крайне актуальны.

Накануне интернет-издание «ДНИ 24» сообщало, что фанаты раскритиковали известную певицу Ани Лорак за ужасный макияж и прозрачное платье.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:30

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