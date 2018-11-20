Услуги "Аэрофлота" можно будет оплачивать через Google Pay





"Аэрофлот" сообщил своим клиентам, что, помимо сервиса Apple Pay, компания теперь поддерживает и его аналог для Android. Желающие могут установить на свои устройства приложение Google Pay и выбрать одну из дебетовый или кредитных карт, которыми будут оплачивать авиабилеты. Заказывая услугу "Аэрофлота" онлайн, можно не тратить время на ввод данных каждый раз. Достаточно назначить способом оплаты Google Pay и произвести подтверждение с помощью пароля либо отпечатка пальца.Платёжный инструмент для Android-устройств позволяет совершать интернет-покупки без ввода данных о банковской карте. По информации Brand Finance, "Аэрофлот" на сегодняшний день является самым узнаваемым авиаперевозчиком. По цифровизации российская компания занимает 4 место в мире, согласно статистике Bain & Company.