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Услуги "Аэрофлота" можно будет оплачивать через Google Pay

Услуги "Аэрофлота" можно оплатить через сервис Google Pay, который поддерживают устройства на Android. Функция будет доступна с обновлением приложения авиаперевозчика.

Услуги "Аэрофлота" можно будет оплачивать через Google Pay

"Аэрофлот" сообщил своим клиентам, что, помимо сервиса Apple Pay, компания теперь поддерживает и его аналог для Android. Желающие могут установить на свои устройства приложение Google Pay и выбрать одну из дебетовый или кредитных карт, которыми будут оплачивать авиабилеты. Заказывая услугу "Аэрофлота" онлайн, можно не тратить время на ввод данных каждый раз. Достаточно назначить способом оплаты Google Pay и произвести подтверждение с помощью пароля либо отпечатка пальца.

Платёжный инструмент для Android-устройств позволяет совершать интернет-покупки без ввода данных о банковской карте. По информации Brand Finance, "Аэрофлот" на сегодняшний день является самым узнаваемым авиаперевозчиком. По цифровизации российская компания занимает 4 место в мире, согласно статистике Bain & Company.



 
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Экономика / Главные новости
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:30

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