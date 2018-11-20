АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
ТОП-12 актеров отказавшихся от судьбоносных ролей
EUR 75.32 USD 66.01
Курс валют на 20.11.2018

Андрей Разин: На отпевании Евгения Осина духовник не сдержал слёз

Продюсер Андрей Разин рассказал, что на отпевании Евгения Осина духовник храма в Аксиньино не сдержал слёз. Также основатель "Ласкового мая" поделился видеозаписью из церкви.

Андрей Разин: На отпевании Евгения Осина духовник не сдержал слёз

В Instagram Разина, который взял на себя расходы на похороны Осина, включая покупку места на кладбище, появился пост об отпевании 54-летнего покойного. Смерть исполнителя "Плачет девочка в автомате" 17 ноября болезненно приняли многие люди, знавшие звезду 90-х, включая духовника. Отец Алексей из храма Иконы Божьей матери "Знамение" плакал во время церемонии.

Также продюсер напомнил, что похороны Осина пройдут на Троекуровском кладбище Москвы, где место Разину обошлось примерно в миллион рублей. Деньги пришлось достать другу семьи, поскольку родственники артиста испытывают финансовые трудности. Попрощаться с другом и коллегой пришли Дана Борисова, получавшая лечение от зависимости в одной клинике с Осиным, и Владимир Левкин.

Напомним, что смерть певца произошла из-за остановки сердца в его квартире. До этого много лет исполнитель страдал алкоголизмом и сам решил прервать лечение, чтобы вернуться из Таиланда в Москву.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Общество / ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 16:08

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Алена Шишкова стала образцово-показательной мамой
В Германии старые дизельные авто попали под запрет
Анита Цой перенесла операцию по удалению жёлчного
Ангел Victoria's Secret Эльза Хоск отпраздновала
Андрей Разин: На отпевании Евгения Осина духовник
Новое шоу Ольги Бузовой обошлось в 30 млн рублей
Рыбин и Сенчукова избегают солнца из-за рака кожи
Хоккеиста Александра Радулова застали за
Политик объяснил, почему в США не хотят видеть во
Виталина Цымбалюк-Романовская будет судиться с
Анджелина Джоли испытывает серьезные финансовые
В интернет-магазине Huawei началась акция в честь
Неподалёку от Солнца замечены инопланетяне на
Стас Садальский раскритиковал в Instagram Бузову
Беременная жена Хабенского станцевала на сцене
В Праге госпитализирован король чешской
Алика Смехова расстроилась отсутствию зимы в
В Самаре умершую пенсионерку вызвали в пенсионный
Мозг брошенных малышей гораздо меньше, чем у
В Госдуме назвали "позорищем" ток-шоу Малахова,
Обновлённый минивэн Toyota Avanza пользуется
Устройства с Alexa начали поддерживать функцию
Эксперт рассказал о потерях Украины после запуска
Флагман Moto Z4 получит поддержку 5G и топовый
Instagram удалил более 200 тысяч фальшивых
Любовь Толкалина почтила память Алексея Баталова
В Гуанчжоу показали Skoda Kodiaq GT
Ольга Бузова перепутала с пионами букет хризантем
Сергей Сафронов раскрыл секрет шоу "Битва
Астролог назвал неожиданную причину смерти
Просмотреть все новости