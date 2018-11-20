Андрей Разин: На отпевании Евгения Осина духовник не сдержал слёз

В Instagram Разина, который взял на себя расходы на похороны Осина, включая покупку места на кладбище, появился пост об отпевании 54-летнего покойного. Смерть исполнителя "Плачет девочка в автомате" 17 ноября болезненно приняли многие люди, знавшие звезду 90-х, включая духовника. Отец Алексей из храма Иконы Божьей матери "Знамение" плакал во время церемонии.Также продюсер напомнил, что похороны Осина пройдут на Троекуровском кладбище Москвы, где место Разину обошлось примерно в миллион рублей. Деньги пришлось достать другу семьи, поскольку родственники артиста испытывают финансовые трудности. Попрощаться с другом и коллегой пришли Дана Борисова, получавшая лечение от зависимости в одной клинике с Осиным, и Владимир Левкин.Напомним, что смерть певца произошла из-за остановки сердца в его квартире. До этого много лет исполнитель страдал алкоголизмом и сам решил прервать лечение, чтобы вернуться из Таиланда в Москву.