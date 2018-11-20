Астролог назвал неожиданную причину смерти Евгения Осина





Знания Дарьи Высоцкой в астрологии и китайской метафизике позволили ей раскрыть неожиданную причину смерти Евгения Осина, взяв за основу его дату рождения. По ее словам, музыкант появился на свет в день солнца или день огня ян, что свойственно знаменитостям и другим более или менее известным людям. Такие личности выделяются широтой душевной широтой, великодушием и открытостью.Дарья Высоцкая уверена, что причина смерти Осина кроется в том, что 2018 год был максимально неблагоприятным для него. Если рожден он был в год Дракона, то кончина музыканта наступила в полностью противоположный период – год Земляной Собаки. В этом году у людей того же знака, что и Осин, наблюдалось обострение хронических заболеваний (касается и абсолютно здоровых людей), так как в октябре все попрощались до 2025 года с элементом огня. В этот период представители слабого огня, как и музыкант, особенно уязвимы, уточнила астролог.