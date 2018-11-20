В Гуанчжоу показали Skoda Kodiaq GT
В Гуанчжоу представители компании Skoda показали спортивную версию Kodiaq GT. Реализация данной модели не ограничится китайским рынком.
Skoda Kodiaq GT обладает заниженной подвеской на 27 мм с уменьшением размеров на 63 мм по отношению к стандартному кроссоверу. Также изменен кузов автомобиля и уменьшен объем багажника. Под капотом установили 2-литровый турбомотор в вариантах 186 и 220 лошадиных сил, работающий в паре с 7-ступенчатым DSG.
Компания Skoda называет Kodiaq GT "китайским эксклюзивом". По мнению разработчиков это ярче всего подчеркивает отношение чешского бренда к Китаю, как к стратегическому рынку, поскольку только там марка продает сразу 4 модели. Но Skoda не отрицает появление Kodiaq GT на мировых рынках. Что касается продаж на российских рынках, представители компании ограничиваются туманным заявлением «все возможно».
Skoda Kodiaq GT обладает заниженной подвеской на 27 мм с уменьшением размеров на 63 мм по отношению к стандартному кроссоверу. Также изменен кузов автомобиля и уменьшен объем багажника. Под капотом установили 2-литровый турбомотор в вариантах 186 и 220 лошадиных сил, работающий в паре с 7-ступенчатым DSG.
Компания Skoda называет Kodiaq GT "китайским эксклюзивом". По мнению разработчиков это ярче всего подчеркивает отношение чешского бренда к Китаю, как к стратегическому рынку, поскольку только там марка продает сразу 4 модели. Но Skoda не отрицает появление Kodiaq GT на мировых рынках. Что касается продаж на российских рынках, представители компании ограничиваются туманным заявлением «все возможно».
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:00