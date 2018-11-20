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В Гуанчжоу показали Skoda Kodiaq GT

В Гуанчжоу представители компании Skoda показали спортивную версию Kodiaq GT. Реализация данной модели не ограничится китайским рынком.

В Гуанчжоу показали Skoda Kodiaq GT

Skoda Kodiaq GT обладает заниженной подвеской на 27 мм с уменьшением размеров на 63 мм по отношению к стандартному кроссоверу. Также изменен кузов автомобиля и уменьшен объем багажника. Под капотом установили 2-литровый турбомотор в вариантах 186 и 220 лошадиных сил, работающий в паре с 7-ступенчатым DSG.

В Гуанчжоу показали Skoda Kodiaq GT

Компания Skoda называет Kodiaq GT "китайским эксклюзивом". По мнению разработчиков это ярче всего подчеркивает отношение чешского бренда к Китаю, как к стратегическому рынку, поскольку только там марка продает сразу 4 модели. Но Skoda не отрицает появление Kodiaq GT на мировых рынках. Что касается продаж на российских рынках, представители компании ограничиваются туманным заявлением «все возможно».



 
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Авто
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:00

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