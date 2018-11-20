В Гуанчжоу показали Skoda Kodiaq GT





Skoda Kodiaq GT обладает заниженной подвеской на 27 мм с уменьшением размеров на 63 мм по отношению к стандартному кроссоверу. Также изменен кузов автомобиля и уменьшен объем багажника. Под капотом установили 2-литровый турбомотор в вариантах 186 и 220 лошадиных сил, работающий в паре с 7-ступенчатым DSG.Компания Skoda называет Kodiaq GT "китайским эксклюзивом". По мнению разработчиков это ярче всего подчеркивает отношение чешского бренда к Китаю, как к стратегическому рынку, поскольку только там марка продает сразу 4 модели. Но Skoda не отрицает появление Kodiaq GT на мировых рынках. Что касается продаж на российских рынках, представители компании ограничиваются туманным заявлением «все возможно».