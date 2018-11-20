Монеточка снова отменила концерт по невыясненным причинам
Юная певица Монеточка в очередной раз отменила свой концерт по невыясненным причинам. Её менеджер ссылается на форс-мажорные обстоятельства, а мама и по совместительству агент певицы, оказалась вообще не в курсе происходящего.
Елизавета Гырдымова, больше известная как певица Монеточка, становится всё популярнее. Девушка сама пишет свои синглы, гастролирует по стране и даже выпустила первый сольный альбом. В сентябре этого года певица оказалась в центре скандала, когда отменила концерт за полчаса до начала без объяснения причин. Позже её менеджер заверил, что зрителям вернут деньги за приобретённые билеты и обвинил организаторов в срыве выступления молодой певицы.
На днях Монеточка отказалась выступать на церемонии вручения премии «Высшая Лига». Она была запланированным участником этого мероприятия, однако снова в последний момент отказалась от выступления. Монеточка получила очередную порцию критики, а поклонники очень расстроились, узнав об отмене концерта.
Елизавета Гырдымова, больше известная как певица Монеточка, становится всё популярнее. Девушка сама пишет свои синглы, гастролирует по стране и даже выпустила первый сольный альбом. В сентябре этого года певица оказалась в центре скандала, когда отменила концерт за полчаса до начала без объяснения причин. Позже её менеджер заверил, что зрителям вернут деньги за приобретённые билеты и обвинил организаторов в срыве выступления молодой певицы.
На днях Монеточка отказалась выступать на церемонии вручения премии «Высшая Лига». Она была запланированным участником этого мероприятия, однако снова в последний момент отказалась от выступления. Монеточка получила очередную порцию критики, а поклонники очень расстроились, узнав об отмене концерта.