Монеточка снова отменила концерт по невыясненным причинам





Елизавета Гырдымова, больше известная как певица Монеточка, становится всё популярнее. Девушка сама пишет свои синглы, гастролирует по стране и даже выпустила первый сольный альбом. В сентябре этого года певица оказалась в центре скандала, когда отменила концерт за полчаса до начала без объяснения причин. Позже её менеджер заверил, что зрителям вернут деньги за приобретённые билеты и обвинил организаторов в срыве выступления молодой певицы.На днях Монеточка отказалась выступать на церемонии вручения премии «Высшая Лига». Она была запланированным участником этого мероприятия, однако снова в последний момент отказалась от выступления. Монеточка получила очередную порцию критики, а поклонники очень расстроились, узнав об отмене концерта.