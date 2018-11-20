Рэперу Tekashi69 грозят пожизненным сроком за вооружённое нападение

Как передаёт ресурс TMZ, Даниэль Эрнандес, известный в США как Tekashi69, арестован в связи с незаконным пользованием оружием и рэкетом. 22-летний американец может получить от 25 лет колонии и до пожизненного срока, как и его товарищи по банде Nine Trey Bloods. Суд рассматривает дела бывшего менеджера звезды и ещё двух членов группировки.Залог за временное освобождение Эрнандеса не приняли в связи с большой достоверностью предъявленных следствием доказательств. В доме хип-хоп исполнителя были некоторые улики и пистолет, что указывают на отношение к ограблению.В апреле рэпер участвовал в потасовке с враждебной группировкой в центральном районе Нью-Йорка. В сентябре прямо во время выступления в Москве на Tekashi напали, а в июле похитили с целью кражи ценных вещей, которые должна была привезти сожительница Эрнандеса.Интерес к своей персоне музыкант подогревал благодаря скандальным заявлениям, что враги не смогут его тронуть, а в родном Нью-Йорке он является королём. Не менее популярны среди слушателей стали композиции и клипы Tekashi69. Так, дуэт с Ники Минаж принёс артистам 400 млн просмотров на YouTube.