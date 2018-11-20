«Связной» запустил программу multitrade-in





Представители объединённой компании «Связной» и «Евросеть» сообщили о старте новой программы по trade-in, аналогов которой на рынке не существует. В магазинах ритейлера «Связной» и C-Store начали принимать старые гаджеты в зачёт новых смартфонов. По правилам программы multitrade-in, при сдаче одного гаджета можно получить 40 процентов скидки на новый смартфон, а если сдать несколько устройств, то можно полностью компенсировать затраты.По программе trade-in в «Связном» принимают смартфоны производителей Samsung, Apple, Sony, Huawei и LG, а также планшеты Apple, Huawei и Samsung. Сдавать можно любые гаджеты, в том числе сломанные и повреждённые устройства. В рамках программы можно приобрести смартфоны, планшеты, ноутбуки и моноблоки.