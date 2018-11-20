«Связной» запустил программу multitrade-in
«Связной» на рынке одним из первых запустил программу multitrade-in. Таким образом, за один старый гаджет можно получить скидку на новый смартфон до 40 процентов, а если сдать несколько старых устройств, то компенсация может составить 100 процентов.
Представители объединённой компании «Связной» и «Евросеть» сообщили о старте новой программы по trade-in, аналогов которой на рынке не существует. В магазинах ритейлера «Связной» и C-Store начали принимать старые гаджеты в зачёт новых смартфонов. По правилам программы multitrade-in, при сдаче одного гаджета можно получить 40 процентов скидки на новый смартфон, а если сдать несколько устройств, то можно полностью компенсировать затраты.
По программе trade-in в «Связном» принимают смартфоны производителей Samsung, Apple, Sony, Huawei и LG, а также планшеты Apple, Huawei и Samsung. Сдавать можно любые гаджеты, в том числе сломанные и повреждённые устройства. В рамках программы можно приобрести смартфоны, планшеты, ноутбуки и моноблоки.
Представители объединённой компании «Связной» и «Евросеть» сообщили о старте новой программы по trade-in, аналогов которой на рынке не существует. В магазинах ритейлера «Связной» и C-Store начали принимать старые гаджеты в зачёт новых смартфонов. По правилам программы multitrade-in, при сдаче одного гаджета можно получить 40 процентов скидки на новый смартфон, а если сдать несколько устройств, то можно полностью компенсировать затраты.
По программе trade-in в «Связном» принимают смартфоны производителей Samsung, Apple, Sony, Huawei и LG, а также планшеты Apple, Huawei и Samsung. Сдавать можно любые гаджеты, в том числе сломанные и повреждённые устройства. В рамках программы можно приобрести смартфоны, планшеты, ноутбуки и моноблоки.
Технологии
Добавил: Алина Сегодня, 11:20