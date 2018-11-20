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«Связной» запустил программу multitrade-in

«Связной» на рынке одним из первых запустил программу multitrade-in. Таким образом, за один старый гаджет можно получить скидку на новый смартфон до 40 процентов, а если сдать несколько старых устройств, то компенсация может составить 100 процентов.

«Связной» запустил программу multitrade-in

Представители объединённой компании «Связной» и «Евросеть» сообщили о старте новой программы по trade-in, аналогов которой на рынке не существует. В магазинах ритейлера «Связной» и C-Store начали принимать старые гаджеты в зачёт новых смартфонов. По правилам программы multitrade-in, при сдаче одного гаджета можно получить 40 процентов скидки на новый смартфон, а если сдать несколько устройств, то можно полностью компенсировать затраты.

По программе trade-in в «Связном» принимают смартфоны производителей Samsung, Apple, Sony, Huawei и LG, а также планшеты Apple, Huawei и Samsung. Сдавать можно любые гаджеты, в том числе сломанные и повреждённые устройства. В рамках программы можно приобрести смартфоны, планшеты, ноутбуки и моноблоки.



 
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Добавил: Алина Сегодня, 11:20

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