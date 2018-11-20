Счетная палата проверит деятельность Фонда кино, включая финансирование «Крымского моста»
Эксперты Счетной палаты РФ в следующем году намерены проверить деятельность Фонда кино, включая прозрачность финансирования фильма «Крымский мост. Сделано с любовью». С таким заявлением выступил аудитор Михаил Мень, которого цитирует ТАСС.
По словам Меня, проверка была инициирована после обращения министра культуры. В рамках проверки будет уточняться процесс распределения средств Фонда кино, включая доступность конкурсов и порядок их проведения.
Аудитор отметил, что «были обращения по поводу слишком узкого круга людей, которые выигрывали госфинансирование».
По словам Меня, проверка была инициирована после обращения министра культуры. В рамках проверки будет уточняться процесс распределения средств Фонда кино, включая доступность конкурсов и порядок их проведения.
Аудитор отметил, что «были обращения по поводу слишком узкого круга людей, которые выигрывали госфинансирование».
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 10:13