Счетная палата проверит деятельность Фонда кино, включая финансирование «Крымского моста»





По словам Меня, проверка была инициирована после обращения министра культуры. В рамках проверки будет уточняться процесс распределения средств Фонда кино, включая доступность конкурсов и порядок их проведения.Аудитор отметил, что «были обращения по поводу слишком узкого круга людей, которые выигрывали госфинансирование».