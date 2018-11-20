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Счетная палата проверит деятельность Фонда кино, включая финансирование «Крымского моста»

Эксперты Счетной палаты РФ в следующем году намерены проверить деятельность Фонда кино, включая прозрачность финансирования фильма «Крымский мост. Сделано с любовью». С таким заявлением выступил аудитор Михаил Мень, которого цитирует ТАСС.

Счетная палата проверит деятельность Фонда кино, включая финансирование «Крымского моста»

По словам Меня, проверка была инициирована после обращения министра культуры. В рамках проверки будет уточняться процесс распределения средств Фонда кино, включая доступность конкурсов и порядок их проведения.

Аудитор отметил, что «были обращения по поводу слишком узкого круга людей, которые выигрывали госфинансирование».



 
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 10:13

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