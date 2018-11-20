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Жена Гарика Харламова Кристина Асмус поздравила Ольгу Бузову с успешным концертом

Звезда сериала «Интерны» и жена Гарика Харламова Кристина Асмус побывала на концерте Ольги Бузовой.

Она уже поблагодарила Олю за приглашение и отметила, что шоу было фееричным и с мощной энергетикой.

Жена Гарика Харламова Кристина Асмус поздравила Ольгу Бузову с успешным концертом

В Instagram Кристина пожелала Ольге дальнейших успехов и отметила, что увидела за этим выступлением огромный труд.

Однако многим не понравилось выступление Бузовой. В социальных сетях уже подсчитывается, сколько заплатили всем селебрити, чтобы те улыбались от удовольствия, на все лады расхваливая талант Оленьки.

Многие отмечают, что Бузова бездарна во всех отношениях. Также не поддержал свою подругу и Филипп Киркоров.

Король попсы сегодня больше переживает за свое шоу «Я», а успех подружки его как-то не заинтересовал. Многие даже заподозрили звезду эстрады в ревности к популярности Ольги.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:54

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