Жена Гарика Харламова Кристина Асмус поздравила Ольгу Бузову с успешным концертом

Она уже поблагодарила Олю за приглашение и отметила, что шоу было фееричным и с мощной энергетикой.В Instagram Кристина пожелала Ольге дальнейших успехов и отметила, что увидела за этим выступлением огромный труд.Однако многим не понравилось выступление Бузовой. В социальных сетях уже подсчитывается, сколько заплатили всем селебрити, чтобы те улыбались от удовольствия, на все лады расхваливая талант Оленьки.Многие отмечают, что Бузова бездарна во всех отношениях. Также не поддержал свою подругу и Филипп Киркоров.Король попсы сегодня больше переживает за свое шоу «Я», а успех подружки его как-то не заинтересовал. Многие даже заподозрили звезду эстрады в ревности к популярности Ольги.